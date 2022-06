Arisa e Mondo Marcio: la coppia che non ti aspetti

Mondo Marcio e Arisa hanno realizzato un duetto inaspettato, che ha incuriosito molti fan. La canzone "Fiori e fango" si può ascoltare da venerdì 10 giugno, il singolo è stato prodotto da 2nd roof. Il rapper riempie il brano con le passioni cinematografiche, con un omaggio allo Scorsese di "Casinò", mentre Arisa fa volare la canzone con la sua bellissima voce. Ecco come parlano di questa collaborazione i due artisti: "Da tempo volevo lavorare con Arisa, una delle voci italiane che stimo di più, e sono contento che sia stata proprio lei a dare un’anima a questa canzone che invita tutti a trovare dentro di sé la forza di ricominciare. Apprezzo Arisa perché è un’artista che gioca seconda le sue regole, esattamente come faccio io", ha raccontato Mondo Marcio. "É stato interessante collaborare con Mondo Marcio, un rapper senza fronzoli e di grandi contenuti, con un’umanità urgente. Un amico, una persona, un vero artista Grazie per aver pensato a me", ha concluso Arisa.

