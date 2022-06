Eminem presenta un nuovo album

Non solo l’uscita del nuovo singolo con Snoop Dogg, “From The D 2 The LBC”, ma una serie di altri indizi sembrano suggerire che Eminem abbia celatamente annunciato il suo prossimo progetto. Per presentare sui social la collaborazione con il re della West Coast, il rapper di Detroit ha infatti lanciato l’hashtag #curtaincall2, come ad anticipare un possibile sequel della raccolta del 2005, “Curtain Call: The Hits”. Inoltre, il videoclip ufficiale che accompagna il nuovo singolo di Marshall Bruce Mathers III con Calvin Cordozar Broadus Jr., questi i rispettivi nomi all’anagrafe dei due artisti, presenta a circa 1 minuto e 13 secondi l’inquadratura di un flipper in cui compare la scritta luminosa “Curtain Call 2”. Allo stato attuale, però, Eminem non ha ancora rivelato e annunciato ulteriori dettagli sul possibile nuovo album e su quali brani includerà, né ha confermato il potenziale titolo del progetto “Curtain Call: The Hits 2”. L’entusiasmo dei fan è però già alle stelle, anche di chi sui social si chiede se Slim Shady non stia trollando tutti nuovamente.