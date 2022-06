Jovanotti: il commovente ricordo del fratello morto in un incidente

"Jovanotti dialoga con voi” è stato il titolo dell'appuntamento su Zoom, organizzato all’interno dell’evento Orientamenti Summer a cura di Regione Liguria, a cui hanno partecipato cinquemila ragazzi. Molti di questi, come racconta Rockol, hanno posto molte domande a Jova, in collegamento. L'artista ha parlato anche di Fabrizio De André, collegandolo a una storia personale. “Lo conobbi a Sanremo tanti anni fa, aveva accompagnato Dori Ghezzi – ricorda Jovanotti – ci eravamo dati un abbraccio fortissimo. Nel tributo al Carlo Felice (andato in scena nel 2000 dopo la morte del cantautore genovese, ndr) scelsi di interpretare ‘La cattiva strada’. Fra i protagonisti della canzone c’è un pilota: in quelle parole, oggi, mi sembra di sentire la presenza di mio fratello Umberto, che era istruttore di volo e che è morto in un incidente aereo (avvenne nel 2007 nei pressi di Latina, aveva 45 anni). Fu lui a farmi conoscere i dischi di Faber”.