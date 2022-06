Chris Martin dei Coldplay canta in un pub

Capita di andare in un pub a bersi una birra e di beccare Chris Martin, sì quello vero, cantare le hit dei Coldplay. L'artista ha lasciato senza parole la clientela di un piccolo pub nei pressi di Hinton Charterhouse a Bath, in Inghilterra, improvvisando uno show al pianoforte del bar. La voce della band inglese, accompagnato dalla fidanzata Dakota Johnson, stava sorseggiando una pinta al pub Stag Inn, quando improvvisamente i clienti si sono accorti della sua presenza e l’artista ha quindi accolto la richiesta dei presenti di suonare una canzone. Per l’occasione il musicista ha scelto "A sky full of stars”, singolo estratto dall’album del suo gruppo “Ghost stories” del 2014 e tra le canzoni più amate e di successo della band di “Viva la vida”.

