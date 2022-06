Ghali e Madame contro il bullismo

Un brano che affronta un tema delicato da un punto di vista non convenzionale. Ghali e Madame hanno pubblicato il video del loro pezzo insieme "Pare", singolo estratto dal nuovo album del rapper italo tunisino "Sensazione Ultra". Nella clip - diretta da Davide Vicari - si vedono i due artisti riflessi in un caleidoscopio di prospettive per poi, a fine canzone, osservare lo spettatore insieme attraverso una fessura. "Pare" affronta un tema molto importante, il bullismo, da un'inedito punto di vista, ovvero quello del bullo, senza voler in nessun modo giustificare, ma con l’intenzione di capire. Questo intento lo si capisce bene nello special, in cui interviene a sorpresa Massimo Pericolo in un ghost featuring: "chi bullizza è il primo ad essere prigioniero delle proprie insicurezze e dei propri traumi, quindi chi è davvero il cattivo? Chi sta dietro al mirino?".