Tananai ci fa ballare anche al ritmo di “Pasta”

Quest'anno Tananai ha fatto squadra con Fedez e Mara Sattei per inaugurare la stagione estiva con la canzone "La dolce vita". Il cantante, che negli ultimi mesi ha trasformato il suo ultimo posto a Sanremo 2022 con "Sesso occasionale" in un successo, è però deciso a lanciare nella sfida per il titolo di tormentone anche un suo nuovo brano. Il singolo disponibile dall'1 luglio si intitola "Pasta" e, come la hit “Baby Goddamn”, è stato scritto, composto e prodotto interamente da Tananai.

La nuova canzone è stata presentata live dall’artista, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, nel corso del suo tour nei club lo scorso maggio e racchiude la sua anima più elettronica. Descritto come uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, "Pasta" invita quindi a ballare e scaricare la tensione per lasciare andare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità.