Drake sul palco con i Backstreet Boys

Il video sta diventando virale e sta regalando un brivido caldo di malinconia ai fan di tutto il mondo. Durante il loro spettacolare concerto a Toronto, i Backstreet Boys hanno regalato una grande sorpresa al pubblico chiamando sul palco un "nuovo componente": Drake, accolto da un boato. Nel corso dello spettacolo andato in scena nella città natia del rapper canadese, l'indimenticabile boy band statunitense ha chiamato in scena l’artista di “Hotline Bling” e, dopo averlo presentato come “il sesto componente del gruppo”, ha eseguito insieme a lui “I want it that way”, regalando un momento magico a tutti i presenti.