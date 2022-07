Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti

Rihanna non solo è la musicista donna più ricca al mondo, ma è anche la più giovane miliardaria degli Stati Uniti. Secondo i dati annuali della classifica da poco pubblicata da Forbes dedicata alle donne che hanno costruito da sole e con le proprie forze il loro successo, la popstar ha conquistato il 21esimo posto della graduatoria generale, ma a 34 anni con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari spicca per essere l’unica under 40 tra le miliardarie d’America. La voce di "Diamonds" ha così anche battuto Kim Kardashian che, con un patrimonio di 1,8 miliardi di dollari, ha infatti compiuto 41 anni lo scorso ottobre. A fare la fortuna della bella e talentuosa cantante di origine barbadiana non è stata solo la sua carriera musicale, ma sono state soprattutto le sue altre attività nel mondo della moda, della bellezza e della cura della pelle: la linea di lingerie Savage X Fenty, Fenty Beauty e Fenty Skin.