La grande festa in Salento di Boomdabash e Annalisa

Il mare del Salento incontra la musica dei Boomdabash e Annalisa per il video del loro nuovo singolo estivo, "Tropicana". Nel rispecchiare l'animo del brano, che con le sue sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop promette di farci ballare per tutta l'estate, la clip è un concentrato di energia e vitalità. Dopo essersi spinti in mare aperto, nel filmato i Boomdabash e Annalisa danno infatti il via a una grande festa su una serie di barche piene di ballerine e ballerini. Al calare del tramonto, la terra natia del gruppo diventa a tutti gli effetti come la Giamaica, con la festa che prosegue fino alle prime luci del mattino in un club dove la musica esplode con una coreografia capitanata ad hoc da Annalisa e da un corpo di ballerine.