La mancanza di rete internet fa saltare un concerto di The Weeknd

Lo show avrebbe rappresentato il primo grande passo live del nuovo "After Hours Til Dawn tour", la tournée mondiale di The Weeknd, ormai icona pop di livello internazionale. Invece è successo che il concerto della star canadese dell'r&b in programma Toronto è saltato, incredibilmente a pochissime ore dall'inizio. Il motivo? La mancanza di rete internet, legata a un black out della rete. Assurdo? No, è così. Ad dare la notizia al pubblico è stato lo stesso artista, sconfortato, sui social. Ha scritto su Twitter: "Sono stato all'arena tutto il giorno, ma questa è una cosa fuori dal mio controllo, a causa del blackout della Rogers, che compromette l'operatività e la sicurezza. Ho fatto del mio meglio. Questa cosa è dolorosa. Recupereremo il concerto, ma non stasera".