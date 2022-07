Nicki Minaj: "Non sono incinta, sono grassa"

"Nicki Minaj è davvero incinta?", è la domanda che si sono posti nelle ultime settimane molti fan della femcee di Trinidad. I dubbi sono sorti per un video di una esibizione della rapper all'Essenza Music Festival 2022 a New Orleans, condiviso su TikTok da un utente e diventato virale, con la didascalia: "È sicuramente incinta! Il modo con cui Nicki sale sul palco incinta e si mangia la scena: una vera e propria regina!". Alle voci di una sua possibile gravidanza, ha risposto direttamente Nicki durante una sessione di domande e risposte live su Instagram con i suoi seguaci, conosciuti come i Barbz. Alla domanda di un fan che ha chiesto se fosse incinta, Nicki Minaj ha reagito con un'espressione divertita e gli occhi sbarrati prima di rispondere con tono sarcastico: "Io incinta? No, io intendevo: 'Non sono grassa, sono incinta!'". Nonostante l'evidente ilarità e il sarcasmo della cantante, la sua affermazione ha generato una nuova serie di incomprensioni. Nel corso della stessa diretta social Nicki ha dovuto quindi poi chiarire la situazione. "Aspettate. Penso di essermi espressa male, scusate. Volevo dire che non sono incinta, sono grassa", ha risposto ridendo l'artista, già genitore insieme al marito Kenneth Petty di un bambino presentato al pubblico con il soprannome di "Papa Bear".

