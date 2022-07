Achille Lauro visita il reparto di chirurgia pediatrica del San Camillo

Achille Lauro ha voluto passare il suo compleanno nel segno della solidarietà e del volontariato, mandando un messaggio forte. Ha fatto visita all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma per salutare i bambini ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica. "Per trasmettere un messaggio di speranza, organizzata in condivisione con i vertici dell'azienda ospedaliera" come sottolinea l'ospedale in una nota. "Il nostro tour parallelo continua. Oggi ho festeggiato il compleanno insieme ai bimbi del reparto di chirurgia pediatrica di emergenza del San Camillo Forlanini di Roma. Una di quelle giornate che riempiono il cuore. Grazie ragazzi per il tempo e la meravigliosa sorpresa che mi avete fatto. Grazie per la bellissima torta di compleanno. Siete meravigliosi", ha scritto Lauro.

Il direttore generale della struttura Narciso Mostarda ha spiegato: "visite come queste testimoniano l'impatto del binomio tra scienza e artisti che, assieme, sanno trasmettere poderosi messaggi di speranza. Oggi un artista popolare e intelligente come Achille Lauro ha illuminato i volti dei bimbi ricoverati, con una capacità di incidere positivamente sulle loro vite non inferiore a quella della medicina. Oggi abbiamo dimostrato quanto sia importante non lasciare i pazienti soli nella loro malattia".