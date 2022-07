Ed Sheeran: la seconda figlia si chiama Jupiter

Ed Sheeran è in tour e sta regalando delle emozioni fortissime ai fan. Un momento magico in carriera e nella via: lo scorso 19 maggio, con un post dolce e bellissimo, aveva annunciato di essere diventato nuovamente padre di una bambina. In queste ore una fonte avrebbe rivelato al The Sun il nome che avrebbe dato alla piccola: Jupiter, Giove. "Ed Sheeran e Cherry Seaborn hanno chiamato la loro figlia Jupiter - si legge nell' articolo - Negli ultimi anni questo nome è diventato sempre più popolare tra i genitori, poiché si dice rappresenti 'i coraggiosi e gli audaci'. Ed e Cherry adoravano il nome sia per ciò che rappresenta sia per la sua unicità e pensano che sia perfetto per lei". Una scelta molto naif, come già era stato per la primogenita "Lyra Antarctica": la coppia raccontò di averle assegnato il secondo nome di "Antartide" in quanto è lì che la loro bambina è stata concepita.