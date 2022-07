Lizzo: il nuovo album è "Special"

Lizzo è inarrestabile: vincitrice di tre Grammy, certificata multiplatino in tutto il mondo, ha pubblicato il suo atteso nuovo album "Special". Un regalo ai tanti fan che lo stavano aspettando. Prodotto dai suoi storici hit-makers Ricky Reed, Mark Ronson (Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus), Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Britney Spears) e Benny Blanco (Rihanna, Katy Perry, Maroon 5), il progetto include i due nuovi brani “2 Be Loved (Am I Ready),” e la traccia “Special”. La canzone si è già distinta per il suo testo e il suo sound ed è in poco tempo diventata una delle preferite dai fan di Lizzo. Il disco include anche la hit “About Damn Time,” che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Ha raggiunto la #2 della Billboard Hot 100 e la Top 10 della Global Chart di Spotify. Il brano ha inoltre raggiunto la #1 in radio in USA così come in Italia.