L'avventura di una notte di Harry Styles

Per accompagnare il singolo “Late Night Talking”, estratto dal suo ultimo album “Harry’s house”, Harry Styles ha deciso di intraprendere un’avventura. Il nuovo video del brano vede il cantautore britannico avventurarsi nel corso della notte in situazioni diversi, in letti diversi. Nella clip si vede infatti l’artista sparire dentro un portale del proprio letto prima di dare il via a una sorta di pigiama party in varie occasioni con persone diverse, ma sempre ambientate in una camera. "Late Night Talking" è il terzo singolo, accompagnato dal relativo video, estratto da “Harry's House” dopo "As It Was” e “Daylight”. L’ex One Direction, attualmente in tour, presenterà dal vivo le canzone del suo nuovo disco e dei suoi precedenti lavori in concerto in Italia i prossimo 25 e 26 luglio, a Bologna e a Torino.