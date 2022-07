Victoria dei Maneskin in topless al mare con un'amica

Victoria De Angelis, spesso, usa i social per provocare, per andare contro le limitazioni che, per esempio, adotta Instagram. E così anche una giornata di relax al mare con la sorella e un'amica è diventata il set naturale per realizzare scatti a seno nudo con le stelline sui capezzoli per aggirare la contestata censura social. La bassista dei Maneskin è sempre più un simbolo di libertà e di spirito rock, amatissima dalle nuove generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)