The Weeknd e la figlia di Johnny Depp in una nuova serie

Dopo essersi visto costretto a cancellare all’ultimo il suo concerto al Rogers Centre per problemi legati alla rete internet, The Weeknd ha finalmente dato il via al suo tour mondiale “After Hours Til Dawn” e durante il suo concerto al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, ha regalato una grande sorpresa. Nel corso dello show il musicista canadese, sempre più artista a tutto tondo, ha infatti svelato le prime immagini della serie tv con lui impegnato come sceneggiatore, produttore e attore. I sei episodi della serie, intitolata “The idol” e diretta dal creatore di “Euphoria” Sam Levinson, sono ambientati nel mondo della musica. Abel “The Weeknd” Tesfaye riveste i panni di un leader di un culto moderno che intrattiene una relazione con una pop star emergente, interpretata da Lily Rose-Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Per The Weeknd non si tratta di un debutto nella recitazione, avendo esordito come attore nel film “Diamanti grezzi” (“Uncut Gems”) del 2019. Al momento non è ancora stata annunciata la data di uscita della serie, attesa comunque entro la fine dell’anno, ma in rete è stato pubblicato il primo trailer ufficiale.