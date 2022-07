Justin Bieber dopo la paralisi del volto: il tour riparte dall'Italia

I fan italiani sono in delirio, Justin Bieber sta per tornare: il live previsto il prossimo 31 luglio al Lucca Summer Festival, che segnerà il ritorno del cantante canadese in Italia a distanza di cinque anni dall'ultimo show e dopo la notizia della malattia, è confermato. Come da comunicato stampa, infatti, il “Justice World Tour” interrotto a causa dei problemi di salute della popstar riprenderà proprio dall’Italia in occasione dello show che vedrà la voce di “Baby” andare in scena alle Mura Storiche di Lucca. Justin Bieber aveva fatto sapere di dover fermare la sua tournée per un periodo, e rimandare così alcune date: lo aveva fatto attraverso video su Instagram in cui, mostrandosi con il volto in parte paralizzato, aveva fatto sapere di avere “la sindrome di Ramsay Hunt, dovuta a un virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali”. I problemi sembrano essersi attenuati e la popstar è pronta a tornare sul palco.