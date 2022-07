Elodie debutta al cinema: le prime immagini

Si apre un nuovo e importante capitolo per la carriera di Elodie, pronta a debuttare come attrice nel nuovo film di Pippo Mezzapesa, "Ti mangio il cuore", in arrivo nelle sale cinematografiche il 22 settembre. Dopo averci fatto ballare durante l'estate sulle note del suo singolo "Tribale", la cantante esordirà sul grande schermo in questo gangster movie che, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Fascini, la vedrà nel ruolo di Marilena, la moglie del boss dei Camporeale. Come rivelano le prime immagini del trailer, le atmosfere noir del film girato in bianco e nero mostreranno una Elodie trasformata in una vera e propria dark lady dai capelli neri e lisci, tra giacche di pelle, scollature generose e una sigaretta tra le dita.