Beyoncé svela la tracklist del suo nuovo album “Renaissance”

L'attesa è finita: una delle più grandi popstar al mondo sta per tornare. Attraverso i social Queen Bey ha comunicato ufficialmente i titoli delle sedici tracce che comporranno il nuovo e attesissimo album “Renaissance”, in uscita il prossimo 29 luglio A sei anni dal suo ultimo progetto discografico “Lemonade”, Beyoncé sta per riaccendere i riflettori. Vincitrice di 28 Grammy, 118 milioni di dischi venduti da solista oltre ai 60 venduti con le Destiny Childs, l’artista e imprenditrice ha svelato su Instagram la tracklist completa del suo settimo album. Un disco importante che le ha “permesso un posto dove sognare e trovare una via di fuga in un periodo spaventoso per il mondo. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà”.

Questi i titoli dei brani:

I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar

Cuff it

Energy

Break my Soul

Church Girl

Plastic off the sofa

Virgo’s groove

Move

Heated

Tique

All up in your mind

America has a problem

Pure/Honey

Summer Renaissance