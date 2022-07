Billie Eilish: due nuove canzoni a sorpresa

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione del suo secondo album in studio, "Happier than Ever", Billie Eilish ha pubblicato due nuove canzoni, a sorpresa. Il progetto appena presentato dalla giovanissima popstar risponde al titolo di "Guitar Songs" e include l'inedito “The 30th” e il brano “TV”, già eseguito dal vivo dalla cantante durante il suo tour mondiale legato a "Happier than ever". "Finneas e io volevamo pubblicare questi brani appena possibile", ha dichiarato Billie Eilish in una nota: "Quindi eccoli a vostra disposizione, finalmente! Cantare per la prima volta ‘TV’ in tour è stata un’esperienza incredibile. Abbiamo registrato l’audio della prima sera in cui l’abbiamo cantata a Manchester e l’abbiamo inserito nel brano. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che sento la canzone. Spero amerete questi brani e grazie per permetterci di condividere la nostra musica con voi”.