Mahmood in concerto duetta con una fan

Il tour estivo di Mahmood continua a regalare all'artista e al suo pubblico momenti davvero speciali. Il cantante, che ha dato il via alla serie di date estive dopo la tournée europea e l’Eurovision Song Contest 2022, ha saputo riservare una sorpresa emozionante ai fan presenti a un suo recente concerto in Sicilia. Nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, oltre a conquistare il pubblico con la sua voce e il suo carisma, durante lo show la voce di "Soldi" ha invitato una fan sul palco per cantare insieme una canzone. La ragazza, incredula e in preda all'emozione, ha scelto il brano "Zero" per duettare con Mahmood. Lo stesso artista ha voluto ricordare il momento condiviso in scena con Sofia Parrinello, questo il nome della giovane e fortunata fan, con un video su Instagram: "A volte mi lasciate un po’ senza parole", si legge nella didascalia.

