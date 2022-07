The Weeknd diventa un cartone animato

La creatività di The Weeknd nel rappresentare personalmente i suoi progetti lo ha visto trasformarsi ed esporsi in modi sempre diversi. Dopo averlo visto negli ultimi anni con il volto insanguinato sulla copertina di "After Hours" o più recentemente trasformato in anziano nell'immagine per il più recente lavoro "Dawn FM", piuttosto che intento a presentare un vero e proprio racconto con la clip di "Out of time", l'artista canadese ha ora deciso di diventare un cartone animato nel suo nuovo video. La clip è diretta da Jocelyn Charles e "concettualizzata" da Cliqua per accompagnare il più recente singolo estratto dall’ultimo disco di inediti del musicista di Toronto, “How Do I Make You Love Me?”.