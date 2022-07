I Maneskin nominati Best New Artist agli MTV VMAs 2022

A decretare il vincitore sarà il pubblico, votando sul sito ufficiale: i fan sono già scatenati e sognano di vedere ancora una volta la band romana sul tetto del mondo grazie a un riconoscimento. I Maneskin sono candidati come Best New Artist ai VMAs 2022, gli MTV Video Music Awards, che premiano i migliori videoclip e le migliori canzoni degli ultimi dodici mesi a livello planetario. Dopo il trionfo europeo dello scorso autunno sul palco degli MTV Europe Music Awards, ai quali parteciparono esibendosi dal vivo sul palco della László Papp Sports Arena di Budapest ritirando il premio come Best Rock, battendo Foo Fighters, Coldplay, Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers, Damiano David e soci cercano ora la consacrazione mondiale: la cerimonia di consegna dei VMAs 2022 si svolgerà il prossimo 28 agosto al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, arena indorr che può ospitare fino a 17.500 spettatori. Per aggiudicarsi il prestigioso premio dedicato al miglior artista esordiente, dovranno battere la concorrenza di Baby Keem, Dove Cameron, Gayle, Latto e Seventeen.