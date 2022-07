Il rinascimento di Beyoncé è iniziato

“Renaissance” è il primo disco di inediti in sei anni di Beyoncé, una popstar da 200 milioni di copie vendute a livello planetario e 28 Grammy Awards vinti. Inoltre è il primo grande album della nuova stagione discografica. In più è un album che ha i contorni di un evento vero e proprio, intorno al quale ruotano milioni di dollari. “Lemonade”, nel 2016, fu realizzato da Bey con un budget di 1,35 milioni di dollari. Era un visual album per il quale a ogni canzone era associato un video, come un lungo cortometraggio. Il budget messo a disposizione per “Renaissance” non è stato reso noto, ma negli uffici losangelini della Parkwood Entertainment – l’etichetta che l’ex Destiny’s Child fondò nel 2008, a 27 anni, per avere pieno controllo delle sue attività – ci si aspetta che l’album venda in tre mesi almeno 3 milioni di copie. Ai sedici bellissimi brani di “Renaissance” hanno partecipato oltre 80 professionisti, tra personaggi noti e meno noti del music biz mondiale.

