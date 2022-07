Fedez: una visita in ospedale dopo il tumore

Fedez è pronto a partire per le vacanze estive, ma prima di lasciarsi alle spalle la città è tornato in ospedale per una visita di controllo che è stata brillantemente superata. Ancora una volta Fedez, dimostrando una giusta gratitudine, ha voluto ringraziare i medici che lo hanno visitato e curato: "Visita di controllo prima delle vacanze andata - scrive - per sempre grato a tutto lo staff del reparto 'pancreas' del professor Falconi". Alcuni mesi fa il cantante milanese infatti si era sottoposto a un delicato intervento a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas e che, guidato dalla professionalità e alla competenza dello staff medico, è perfettamente riuscito.