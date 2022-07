Harry Styles canta "Se telefonando"

Sono stati tanti i momenti memorabili della doppia data del "Love On Tour" di Harry Styles in Italia: a Torino e Bologna i fan sono letteralmente impazziti. Un frammento di live che i presenti non dimenticheranno mai è quando a Bologna la popstar ha cantato "Se telefonando", una della canzoni che ha fatto la storia della musica italiana, scritta da Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo sulla musica di Ennio Morricone e cantata da Mina. "Sto imparando l'italiano, ma molto lentamente - ha detto al microfono - Per favore siate pazienti con me! Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato! Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui stasera, vorrei che foste liberi di essere chi volete".