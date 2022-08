Shakira: chiesti otto anni di carcere per frode fiscale

Un terremoto. La notizia sta facendo il giro del mondo: il procuratore di Barcellona ha chiesto otto anni di detenzione e quasi 24 milioni di euro di multa per l'accusa di evasione fiscale per Shakira, che per questo motivo è già stata in tribunale nel 2019. Secondo i procuratori la popstar colombiana, che rifiuta qualsiasi accordo e si dice pronta ad andare in giudizio, sarebbe colpevole di aver sottratto 14,5 milioni di euro al fisco spagnolo tra il 2012 e il 2014. Accuse pesanti.

Shakira, che si dichiara dal primo giorno innocente, ha denunciato una "totale violazione dei suoi diritti", mettendo nel mirino i "metodi abusivi" dell'accusa, ma è "fiduciosa nel fatto che la giustizia le darà ragione", questo è quello che ha dichiarato alla BBC. Stando alle pesanti accuse la popstar non avrebbe dichiarato il proprio reddito al fisco spagnolo negli anni 2012, 2013 e 2014, quando ha vissuto in Spagna, mantenendo però la sua residenza fiscale alle Isole Bahamas, considerate un "paradiso fiscale", fino al 2015. La cantante sostiene di aver cambiato residenza, dalle Bahamas alla Spagna, nel 2015. Scelta fatta per seguire il compagno e padre dei suoi due figli. Ma l'accusa sostiene che già vivesse nella capitale catalana tra il 2012 e il 2014 e di conseguenza avrebbe dovuto pagare le tasse.