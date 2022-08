Morgan: un nuovo singolo dopo dieci anni

Un ritorno sentito e profondo dopo dieci anni. Morgan ha pubblicato una nuova canzone. E non è un canzone come le altre a segnare il suo ritorno: si intitola “Battiato (mi spezza il cuore)”. Un pezzo che è un sentito omaggio al maestro siciliano scomparso nel maggio dello scorso anno, ma ancora di più è il personale e affettuoso ricordo di Battiato del cantante dei Bluvertigo. In “Battiato (mi spezza il cuore)” Morgan racconta il suo incontro con l'artista che, forse, più di tutti stimava e a cui si sentiva affine (“Ed io per buona sorte o forse me lo sono meritato nella primavera del ’95 l’ho incontrato, lui mi ha criticato, ma poi mi ha fatto amico”). La chiusa del brano non lascia campo a interpretazioni: “E' sempre stato geniale, più originale di tutti, proprio per questo risuona nel tempo”.