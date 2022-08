Annalisa, una nuova canzone: "Si balla, ma con le lacrime"

Un ritorno in grande stile. Una nuova canzone, una svolta nella sua carriera. Dopo un’estate da protagonista con i Boomdabash e la hit “Tropicana”, Annalisa pubblica il suo nuovo singolo “Bellissima”, ascoltabile dal 2 settembre. “Bellissima”, scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è il “manifesto” del nuovo corso musicale dell'artista che vanta 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali. “Ho scritto 'Bellissima' in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. – dice Annalisa - È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io.” Il 7 Settembre Annalisa tornerà live con un evento speciale al Teatro Romano di Verona, per poi proseguire ad ottobre sui palchi dei principali club italiani per un tour tutto da ballare.

