Drake potrebbe diventare azionista del Milan

Voci, ma chi le riporta è decisamente molto affidabile. I tifosi e i fan dell'hip hop già sognano di vedere Drake con la maglia rossonera. Il Financial Times ha fatto sapere che la franchigia di baseball dei New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles starebbero investendo nel Milan insieme al gruppo di private equity statunitense RedBird, che si starebbe avvicinando all'acquisizione del club un tempo presieduto da Silvio Berlusconi. Il valore del club, vincitore dell'ultimo campionato, si aggirerebbe intorno alla cifra di 1,2 miliardi di euro. Nell'operazione sarebbe coinvolto anche il rapper Drake. In che modo? Semplice: il 35enne rapper di Toronto è uno degli investitori del fondo Main Street Advisor, proprietario insieme alla famiglia Steinbrenner dei New York Yankees. Come lui anche la star del basket LeBron James e il produttore musicale Jimmy Iovine, al fianco di John Lennon, Bruce Springsteen, U2, Tom Petty e i suoi Heartbreakers, Stevie Nicks, Simple Minds, Dire Straits e Patti Smith. Stando a quanto riportato dal Financial Times, Drake - così come James e Iovine - potrebbe diventare azionista del Milan.