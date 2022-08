Harry Styles rifiuta le crocchette di pollo: "Non mangio carne"

Un sorriso e, con classe, un rifiuto che coincide con una scelta. Harry Styles, durante uno dei concerti del suo Love on Tour tenuti al Madison Square Garden di New York, dove si esibirà fino al 21 settembre, è stato al centro di un siparietto che è subito diventato virale sul web. Un fan ha lanciato alcune crocchette di pollo sul palco e la popstar ha interrotto il live. “Prima di tutto, è fredda e immagino sia molto vecchia”, ha detto sorridendo Harry raccogliendone una. Una volta individuato tra il pubblico il fan che l’ha tirate, ha continuato: “La vuoi indietro? Però non mangiarla, non puoi sapere cosa c’è per terra. Te ne prendo un’altra! È un chicken nugget? Un approccio interessante, molto interessante per attirare l’attenzione. Ma mi dispiace, non mangio pollo, non mangio carne”. In tanti hanno accolto con un boato la scelta etica dell'artista. Intanto sono stati annunciati i nuovi concerti del suo Love on Tour 2023: comprendono 83 date nel mondo, di cui 19 in Europa e c’è anche un appuntamento in Italia. Il cantautore britannico si esibirà sul palco della RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia il 22 luglio 2023.