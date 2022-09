Rihanna aiuta i camerieri dopo una serata

I riflettori sono nuovamente puntati su Rihanna, ma questa volta non tanto per i suoi successi da cantante o imprenditrice. La popstar, infatti, sta facendo parlare di sé nelle ultime ore per un gesto di grande umiltà. Come riportato da una fonte vicina all'artista a Page Six, la voce di "Diamonds" è stata vista aiutare i camerieri di un ristorante dopo una serata con le amiche. RiRi, lo scorso maggio diventata mamma del suo primo figlio con A$AP Rocky, avrebbe quindi fatto la sua parte per aiutare lo staff del Caviar Russe, ristorante stellato di New York dove si è divertita conalcune amiche tra caviale, champagne e sashimi fino alle 2 del mattino. Verso la conclusione della serata, come spiegato dalla fonte a Page Six, la cantante è stata “vista mentre aiutava i camerieri a pulire e a rimettere a posto gli sgabelli del locale dato che era rimasta fino a così tardi”.