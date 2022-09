Harry Styles manda in delirio Venezia

Una folla di fan in delirio ha atteso l'arrivo di Harry Styles a Venezia, dove è stato presentato fuori concorso il film con lui protagonista e diretto dalla compagna Olivia Wilde, "Don't worry darling". L'ex One Direction, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album "Harry's House", è stato travolto da un'accoglienza a dir poco calorosa e ha fatto letteralmente impazzire i presenti alla sesta giornata della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Styles, tra i divi più attesi al Lido insieme a Timothée Chalamet, ha risposto all'entusiasmo dei fan con altrettanto affetto, concedendosi ad autografi e, oltre a qualche selfie con i fortunati della prima fila, alle interviste di rito. Con indosso un completo blu elegante abbinato a una camicia dal colletto extra long e maxi occhiali da sole, sul red carpet della Sala Grande Harry Styles non si è tirato indietro dal raccontare le sue impressioni alla sua prima volta a Venezia e il suo rapporto con il cinema italiano. "È la prima volta a Venezia per me, non sapevo cosa aspettarmi, sono colpito da tanto entusiasmo", ha raccontato la popstar, come riportato dall'ANSA. Candidandosi a un film del regista italiano Paolo Sorrentino, che evidentemente ammira, ha aggiunto: "Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino".