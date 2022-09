The Weeknd ha perso la voce

Un momento terribile che ha creato apprensione fra i fan: The Weeknd durante il live a Los Angeles ha dovuto immediatamente sospendere il concerto dopo solo tre canzoni. Questo perché ha perso la voce e non è più riuscito a cantare. Il tutto è successo, probabilmente, a causa di uno sforzo vocale: la popstar, per non rischiare danni permanenti, si è scusato e ha spiegato che recupererà la performance. "Non so cosa sia successo ma ho appena perso la voce - ha detto The Weeknd - non vorrei interrompere lo show, ma così non posso darvi il concerto che vorrei. Vi prometto che il concerto sarà recuperato quanto prima. Vi faccio le mie più sentite scuse. Mi dispiace molto. Vi voglio bene!". L'artista si esibirà al Mediolanum Forum di Milano il 31 ottobre e l'1 novembre 2022.