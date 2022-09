Mel C racconta la depressione ai tempi delle Spice Girls

Senza paura di raccontare i propri fantasmi. Mel C sta per pubblicare la sua autobiografia “Who I am” e ha ricordato il periodo degli esordi e di maggior successo delle Spice Girls. La 48enne cantante, all’anagrafe Melanie Jayne Chisholm, ha anche raccontato le difficoltà e i problemi a cui andò incontro fin dall’inizio dell’avventura della girl band, quando era ancora battezzata con il nome Touch (qui la storia del nome del gruppo). Mel C ha ripensato al rigido regime alimentare che si era costretta a seguire.

L'eliminazione dei carboidrati

“Inizia con l'eliminazione di diversi gruppi alimentari e allora il grasso era il nemico”, ha spiegato l’artista: “poi, naturalmente, è sopraggiunta la fobia dei carboidrati. Sono arrivata al punto in cui, per un paio d'anni, ho mangiato prevalentemente frutta e verdura, e basta”. Poi l'ammissione: “Se mi guardo indietro, mi rendo conto di essere stata abbastanza male per alcuni anni. Non so come ho fatto fisicamente, considerando quanto poco vivevo e quanto invece mi esercitavo per seguire un programma brutale. Caddi in depressione, non fu assolutamente facile”.