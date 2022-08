Spice Girls: ecco chi ha trovato il nome del gruppo

Spice Girls è il nome famoso in tutto il mondo che racchiude la storia di Mel C, Emma, Geri, Mel B e Victoria. Ma il quintetto all'inizio della propria carriera non si chiamava così, ma Touch, "Lo sapevate come eravamo state chiamate all'inizio? Ci chiamavamo Touch, grazie al cielo lo abbiamo cambiato" ha raccontato Mel C in un programma radio della BBC. È stato merito di Geri Halliwell se oggi le conosciamo come Spice Girls: "Penso che sia stata una trovata di Geri, essere spice (spezie). Perché tutte avevamo la nostra individualità, eravamo tutte molto diverse, mettevamo pepe alle cose con diverse varietà. Ma in quel periodo c'era una rapper in America chiamata Spice, così abbiamo aggiunto il Girls ed è diventato Spice Girls", ha continuato la componente del gruppo.