Paura in volo per Elettra Lamborghini: "I freni non funzionano"

Elettra Lamborghini ha vissuto momenti di panico insieme al marito Afrojack durante un volo sul loro jet privato. A causa del maltempo, infatti, la coppia ha affrontato un viaggio particolarmente agitato e un conseguente guasto al velivolo ha alimentato ulteriormente la paura. La cantante ha raccontato l'accaduto ai suoi fan attraverso una serie di storie condivise con i suoi oltre 7 milioni di follower su Instagram.

Cos'è successo a Elettra Lamborghini

"Siamo stati davvero fortunati", ha spiegato la "twerking queen", prima di narrare: "L’inizio del volo è stato pieno di turbolenze ma tutto ok. A metà del viaggio è stato abbastanza sereno, e siamo stati tranquilli". Un cielo nero, lampi e fulmini, hanno però poi portato la tormenta che ha sorpreso il jet di Elettra Lamborghini e Afrojack. "In questo momento iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta", ha continuato la cantante: "Ci troviamo nel mezzo di una tormenta e inizia a diluviare fortissimo". A peggiorare la situazione, ci ha poi pensato un guasto e il pilota ha iniziato a urlare che i freni non funzionavano più, facendo dilagare il panico e chiamando un atterraggio di emergenza. "Siamo atterrati sulla pista nel bel mezzo della tormenta. Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato, ma frenato. Non trovo ancora le parole", ha concluso Elettra Lamborghini, prima di ringraziare l'equipaggio di volo e pubblicare una foto con il marito accompagnato da una didascalia che recita "We good and safe", "Stiamo bene e al sicuro".