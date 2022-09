Fedez e i Pinguini Tattici Nucleari hanno riscritto “Amore disperato"

Una collaborazione inedita su un brano iconico. Come ha raccontato Rockol Fedez e i Pinguini Tattici Nucleari hanno realizzato un remake di una hit famosissima, uscita nei primi anni ’80: si tratta di “Amore disperato". Un pezzo scritto da Gerry Manzoli e Varo Venturi e portato alla ribalta dalla voce di Nada. La registrazione della nuova versione collaborativa fra il cantante milanese e la band bergamasca, è stata spoilerata proprio da Fedez in una diretta TikTok.

Lo spoiler

La nuova versione non è mai stata pubblicata e dentro c'è anche un tributo ai Twenty One Pilots. Ecco le parole di Fedez durante la diretta da cui è uscita la notizia di questo lavoro rimasto nel cassetto: “Dovevo fare ‘Amore disperato’ con i Pinguini. Poi non è mai uscita e ho notato che ‘Amore disperato’ ha la base uguale a ‘Stressed out’ dei Twenty One Pilots. Quindi ho registrato sui Twenty One Pilots ‘Amore disperato’. I Pinguini l’avevano riarrangiata da paura. Dovete scrivere ai Pinguini che dobbiamo farla uscire".

La parte di Fedez

Ecco le parole scritte da Fedez, nella sua parte, per il nuovo pezzo: “Sembra un angelo caduto dal cielo, ti ho visto uscire dalla Smart come fossi un bruco, una farfalla che s’aggrappa a un filo di trucco. Tu spezzi gli uomini così come Giuli Khabib e poi ti rifai più bella come Bella Hadid. Io per te direi addio al mio celibato, tette piccole così, non mi ubriaco da tre metri sopra il cielo a un metro di distanza finalmente tutto vero abbiamo chiuso il cielo in una stanza. Lei ballerà fra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l’amore, amore disperato”. Ora non resta che capire se il brano uscirà mai o no: sono tanti i fan che, incuriositi, in queste ore ne stanno chiedendo l’uscita.