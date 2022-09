"Tutti i miei ricordi" è il nuovo singolo di Marco Mengoni

In attesa di dare alle stampe il suo nuovo album "Materia (Pelle)", in arrivo il 7 ottobre, Marco Mengoni ha deciso di offrire al pubblico un'anticipazione del suo prossimo progetto. Venerdì 16 settembre esce infatti "Tutti i miei ricordi", il nuovo singolo del cantautore che precede la pubblicazione del disco.

Un'anticipazione del nuovo album

Come anticipazione del suo nuovo album, proseguimento del progetto musicale di tre album "Materia" iniziato con "Materia (Terra)", Marco Mengoni ha scelto un brano che porta in sé il seme della contaminazione, in cui il mondo del clubbing si fonde con gli archi e gli altri strumenti. Scritto dalla stessa voce di "Guerriero" insieme a Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che firma anche la produzione del pezzo come DRD, "Tutti i miei ricordi" racconta di una presa di coscienza dell’importanza del passato. La canzone, tra malinconia, consapevolezza e onestà, racchiude quindi anche una serie di ricordi utili per affrontare il futuro. Il nuovo singolo arriva ad anticipare, oltre che il nuovo album, anche la partenza del nuovo tour nei palazzetti di Marco Mengoni che prenderà il via il prossimo 2 ottobre e farà tappa in diverse città d'Italia.