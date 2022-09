Pinguini Tattici Nucleari: esce il singolo “Ricordi”

Grandi novità arrivano dai Pinguini Tattici Nucleari in questi giorni. Dopo un post sui social per avvisare i fan di aver finito di registrare il prossimo album, la band bergamasca ha infatti annunciato l'uscita di un nuovo singolo. Il brano si intitolerà "Ricordi" e, disponibile a partire dal 23 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, anticipa il prossimo progetto discografico del gruppo.

Una storia d'amore e di speranza

Dopo aver raccontato la fame di una generazione che cerca di trovare il proprio posto nel mondo con la hit “Giovani Wannabe”, per settimane nei primi posti delle classifiche FIMI e radiofoniche, e aver celebrato la storia del gruppo con “Dentista Croazia”, la formazione capitanata da Riccardo Zanotti è pronta per raccontare una nuova e delicatissima storia d'amore e di speranza. "A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza", ha spiegato il un comunicato stampa il frontman: "Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto di coppia. Una storia d’amore è per definizione storia condivisa, storia d’insieme, e i ricordi sono i mattoni con cui questa si costruisce. È solo nella memoria di momenti belli che il peso di un futuro incerto può trovare sostegno e sollievo". E ancora: "Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani”.

Il nuovo disco è finito

Solo ieri, anticipando l'annuncio del nuovo singolo, i Pinguini Tattici Nuclerai avevano comunicato al loro pubblico un'altra importante novità. Con un messaggio condiviso sui social e accompagnato da una foto del cantante, la band aveva infatti fatto sapere che il giorno precedente aveva "finito di registrare il nuovo disco, che non vediamo l’ora di pubblicare". L'ultimo album in studio pubblicato da Riccardo Zanotti, Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra) è “Fuori dall’hype”, che risale al 2019. Successivamente il gruppo ha pubblicato una nuova edizione del suo più recente album, con la canzone “Ringo Starr” presentata in gara a Sanremo 2020 insieme ad altri brani live, e l’Ep “Ahia!”.