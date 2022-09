Rihanna sarà la star del Super Bowl 2023

Rihanna è pronta a tornare alla musica dopo la nascita del suo primo figlio con A$AP Rocky qualche mese fa. Ancora prima di diventare mamma la popstar aveva spiegato di essere al lavoro su un nuovo album, successore di "Anti" del 2016, e anche in dolce attesa aveva sottolineato di non voler trascurare i suoi prossimi progetti musicali. Mentre si attende di scoprire qualcosa in più sulle sue nuove canzoni, un primo importante ritorno dal vivo è già fissato: Rihanna sarà infatti la star dell'halftime show del Super Bowl 2023.

Rihanna al Super Bowl 2023

Dopo aver stuzzicato la curiosità dei fan condividendo un'immagine sui social in cui si vede la sua mano reggere un pallone da football, la voce di "Diamonds" ha davvero lasciato a bocca aperta il suo pubblico confermando la sua partecipazione al prossimo Super Bowl. L'annuncio dell'esibizione di Rihanna durante l'intervallo della finale del campionato della National Football League, uno degli eventi sportivi più attesi oltreoceano e più seguiti anche dal resto del mondo, è arrivato insieme a una dichiarazione di Jay-Z, a capo della Roc Nation, società coinvolta nella produzione dello show anche per il prossimo anno dopo lo spettacolo dello scorso febbraio con Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent e Mary J. Blige.

"Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa", ha affermato il rapper e marito di Beyoncé: "Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata una degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo". A lui ha fatto eco Seth Dudowsky, capo della musica della National Football League, che ha aggiunto: "Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show. Rihanna è un’artista unica in una generazione che è stata una forza culturale per tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show".

Il "no" di Taylor Swift

L'annuncio dell'halftime show con protagonista Rihanna, che nel 2020 rifiutò l'invito della della NFL in solidarietà con il giocatore Colin Kaepernick, arriva dopo il "no" di Taylor Swift. Secondo le indiscrezioni la voce di "Bad blood", prossima a dare alle stampe il 21 ottobre il nuovo album "Midnights", avrebbe infatti declinato la proposta degli organizzatori di esibirsi all'intervallo della finale del Super Bowl 2023, in programma il prossimo febbraio al State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.