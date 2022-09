Ed Sheeran: "Ho il Game Boy e gioco ancora a Pokémon argento"

Una sorpresa, sia per i fan del cantautore, sia per quelli che amano gli animali fantastici più famosi al mondo. Ed Sheeran sta per pubblicare una canzone dedicata al franchise Pokemòn. Il pezzo è intitolato “Celestial” e uscirà il 29 settembre. “Ho iniziato con le carte dei Pokémon quando la mania ha colpito la mia scuola elementare, quando avevo circa 7 anni, poi il programma televisivo era in TV, quindi provavo a registrarlo sulla stessa VHS ogni settimana. Dopo questo io e mio fratello abbiamo condiviso un Game Boy e Pokémon blu. Ho preso un Game Boy Color con Pokémon giallo per il mio 8° compleanno, dire che ero ossessionato è un eufemismo”, ha scritto sui social.

Una nuova canzone

I suoi ricordi continuano: “Ho ancora lo stesso colore del Game Boy e gioco ancora a Pokémon argento sui voli a lungo raggio. Li adoro davvero. Da bambino mi hanno offerto una vera fuga in un mondo fantastico che sembrava non finire mai, e nella vita adulta è la nostalgia che mi fa sentire di nuovo un bambino. Ho incontrato le persone che lavorano sui Pokémon quando ero in viaggio in Giappone e abbiamo scherzato sul fatto che scrivessi una canzone per loro. Ma ora eccoci qui. 'Celestial' uscirà giovedì prossimo e il video è incredibilmente sorprendente. Lo adoro, lo amerete. E tutti dobbiamo urlare 'catch ‘em all”.