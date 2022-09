Ed Sheeran: show a sorpresa cantando i Backstreet Boys

Un regalo per tutti i fan di Ibiza: un gruppo di fortunati ha assistito a una performance speciale di Ed Sheeran che ha deciso di omaggiare i Backstreet Boys e non solo. E così i più fortunati hanno potuto fare serata con Ed. Nessuno si aspettava il suo arrivo sul palco del locale, nemmeno la direzione, ma il cantautore britannico non è nuovo a questo tipo di improvvisate dimostrando di essere un ragazzo di cuore che non ha mai perso la spontaneità.

Un dj set magico

L'esibizione, immortalata con gli Smartphone e diventata virale sui social, si è tenuta al Paradise O’Beach di Ibiza, uno dei locali che nel 2022 ha riscosso maggior successo fra i visitatori. Ed ha regalato un momento unico: ha deciso di cantare alcuni dei suoi successi più famosi, fra cui "Shape Of You". Non è finita: spazio anche a "I Want it That Way" dei Backstreet Boys, durante la quale è saltato tra la folla per cantare insieme a fan. E infine un grande omaggio: "Baby One More Time" di Britney Spears.