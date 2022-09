Elton John e Britney Spears disertano il video di “Hold me closer”

Per accompagnare il singolo “Hold me closer”, il brano realizzato da Elton John con Britney Spears, è stato pubblicato un video dai toni colorati con protagonisti alcuni ballerini impegnati in coreografie intense. Del musicista di Pinner e della popstar di "Baby one more time", invece, neanche l'ombra.

Il nuovo video di “Hold me closer”

"Dove sono Elton John e Britney Spears?", è la domanda che potrebbe nascere guardando il nuovo video di “Hold me closer”, il brano realizzato dal pianista britannico insieme alla cantante statunitense. Il centro della scena della clip, diretta da Tanu Muino, è tutta per una narrazione fatta di danza e arte che, in ambientazioni mozzafiato, accompagnano le note della canzone, che unisce alcune hit di Elton, con un po’ di “Tiny Dancer” mescolato con “The one” dall’omonimo album del 1992 e un pizzico di “Don't go breaking my heart”. Nessun ritorno di Britney dietro la macchina da presa, quindi, con il video di “Hold me closer”, che è comunque la sua prima clip in sei anni. Proprio il singolo, tra l'altro, ha segnato il ritorno alla musica della popstar dopo le travagliate vicende legate alla tutela legale per tredici anni affidata al padre e la fine della conservatorship.