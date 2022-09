Fedez e Achille Lauro, concerto a sorpresa all'ospedale pediatrico

Una grande sorpresa hanno riservato Fedez, Achille Lauro e altri artisti ai piccoli pazienti dell’ospedale oncologico di Monza. I due amici e colleghi, dopo il successo della loro "Mille" con Orietta Berti, si sono ritrovati insieme a Eugenio in Via Di Gioia, Orang3 e persino Spiderman (interpretato dal savonese Mattia Villardita) per regalare un pomeriggio di musica e divertimento ai bambini del Centro Maria Letizia Verga, dove vengono assistiti nella loro lotta contro la leucemia.

Un concerto a sorpresa per i bambini

Nel corso del pomeriggio, Fedez, Achille Lauro e gli altri artisti hanno condiviso un momento di gioia e spensieratezza insieme ai pazienti giovanissimi della clinica ospedaliera monzese, tra esibizioni, canti, risate e "concerti" improvvisati. "Oggi il mio amico Achille Lauro mi ha fatto fare visita ai bambini dell'ospedale oncologico pediatrico di Monza", ha scritto in una storia su Instagram il rapper e marito di Chiara Ferragni, da sempre impegnato nel sociale e di recente anche con la sua fondazione. In un altro messaggio, ha poi raccontato: "Abbiamo fatto un piccolo X Factor per loro".