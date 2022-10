Mahmood: un film documentario sulla sua vita

Un tuffo dentro la vita e la carriera di uno degli artisti italiani più amati del momento. Dal 17 al 19 ottobre si può vedere al cinema, "Mahmood", il film documentario dedicato al vincitore di Sanremo 2022 presentato in anteprima a Roma nell’ambito di Alice nella città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma).

La storia

"Mahmood", il film documentario portato in sala da Nexo, è il racconto della vita di Mahmood tra Milano e l’Egitto, i suoi affetti più cari, la musica, le vittoria a Sanremo, l’Eurovision, il tour europeo, i backstage dei suoi lavori. Diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video, il film documentario "Mahmood" racconta, attraverso la voce di Alessandro Mahmoud e le testimonianze di artisti come Blanco, Carmen Consoli, Dardust, il percorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, l’ha portato al successo facendolo diventare un fenomeno musicale.

La carriera

Due volte vincitore di Sanremo - nel 2019 con "Soldi" e nel 2022 con "Brividi" in coppia con Blanco, un tour europeo sold out, due fortunate partecipazioni all’Eurovision Song Contest, miliardi di visualizzazioni e stream dei suoi brani e video (tra le hit "Soldi", "Barrio", "Brividi", "Rapide", "Dorado"), collaborazioni, anche in veste di autore, con gli artisti più seguiti e rispettati della scena musicale contemporanea pop, R&B, rap e trap - da Blanco a Carmen Consoli, da Marco Mengoni a Elodie ed Elisa, da Fabri Fibra a Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta. Tutto questo è Mahmood.