Achille Lauro presenta la sua collezione di trucchi

Le idee creative di Achille Lauro sembra non esaurirsi mai. Dopo aver annunciato il suo nuovo progetto “Directed by Achille Lauro”, che verrà lanciato nel 2023 nel metaverso come “un incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del fashion e del design”, la voce di “Rolls Royce” ha presentato un’altra grande iniziativa che lo vede entrare nel mondo dei cosmetici.

Maleducata, i trucchi di Achille Lauro

Attraverso una clip condivisa sui proprio canali social, accompagnata da un lungo messaggio, Achille Lauro ha lanciato la sua prima collezione di trucchi. Come fatto sapere dal cantante, la sua nuova capsule di make up è battezzata “Maleducata” ed è realizzata insieme al brand Mulac Cosmetics. Stando a quanto riportato nella didascalia del filmato con protagonista lo stesso artista, all’anagrafe Lauro De Marinis, la collezione si compone di “una pressed pigment palette da 12 nuances, mascara super volume, 2 kajal occhi e un all over face gel pH reagente”. Concludendo la presentazione, Achille Lauro ha aggiunto: “‘Maleducata’ è per chi sceglie liberamente cosa vuol dire bellezza”.