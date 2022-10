Fedez e Salmo suonano insieme come in una band punk rock

Dopo essersi riappacificati sul palco di San Siro, Fedez e Salmo danno il via a un’inattesa amicizia suonando insieme. I due hanno unito le forze in sala prova lanciandosi in una divertente jam punk rock insieme.

Fedez e Salmo suonano insieme

Come testimoniato da una breve clip pubblicata dai due diretti interessati sui social, Fedez e Salmo si sono ritrovati in sala prove per suonare insieme. Il rapper sardo al basso e il cantante milanese alla chitarra, accompagnati da Jacopo Volpe alla batteria, hanno trovato un punto di incontro nella passione comune per il punk rock lanciandosi in una sessione di improvvisazione. Di quel momento i due hanno condiviso un frammento video su Instagram, che ha raccolto subito una valanga di commenti da fan, amici e colleghi. “Vi manca una voce vedo”, ha scherzato, per esempio, Nitro.

La pace tra i due

Dopo essersene detti di tutti i colori, soprattutto a seguito del concerto a Olbia del rapper di “90Min” durante le restrizioni per la pandemia, Fedez e Salmo hanno fatto pace. Federico Lucia e Maurizio Pisciottu, questi i rispettivi nomi all’anagrafe dei due, si sono infatti ritrovati sul palco di San Siro durante il debutto dal vivo allo stadio milanese di Salmo. Nel corso del suo concerto dello scorso luglio, il rapper sardo ha invitato il collega e marito di Chiara Ferragni sul palco per inscenare un siparietto sulla loro ritrovata amicizia.