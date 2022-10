Shakira ha scritto una canzone sul tradimento di Gerard Piqué

Una canzone che ha il sapore di uno sfogo: il nuovo singolo di Shakira si intitola "Monotonia", è disponibile dal 19 ottobre ed è stato realizzato in collaborazione con Ozuna. L'immagine simbolo del brano sembra una fotografia della sua situazione sentimentale che la popstar ha vissuto da poco con Gerard Piqué: un cuore sanguinante infilzato da una spada.

Parole scritte per l'ex

Dopo dodici anni di amore la coppia è arrivata al capolinea, dopo accuse di tradimenti e questioni finanziarie, così Shakira ha riversato nella musica quello che ha definito "uno dei momenti più bui e difficili della mia vita". "Monotonia" sembra parlare infatti della fine dell'amore con Gerard Piqué. Per rendere il messaggio chiaro la cantante ha condiviso sui social una parte del testo che forse spiega i motivi della rottura: "No fue culpa tuya/ Ni tampoco mía/ Fue culpa de la monotonía", ("Non è stata colpa tua/ Né mia/ È stata colpa della monotonia").